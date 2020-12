Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (3) (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - La stazione Parri-Valsesia, che dista dall'attuale capolinea di Bisceglie circa un chilometro, sarà facilmente raggiungibile anche dall'abitato di Cesano Boscone attraverso il centro commerciale. Proseguendo in direzione ovest, sempre lungo via Parri, il tracciato prosegue per circa 900 metri fino alla stazione di Baggio, localizzata nell'area a ridosso dell'edificio delle Poste che ha un'ottima accessibilità: il centro storico è a circa 500 metri e le aree più densamente popolate del quartiere di Baggio sono proprio quelle comprese tra il centro storico e la nuova stazione. Proseguendo dalla stazione di Baggio, dopo un breve rettilineo che consente il superamento del nodo viabilistico del cavalcavia Castrovillari-Luraghi, la linea piega verso sud oltre via Sandro Pertini. Dopo circa 650 metri si giunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - La stazione Parri-Valsesia, che dista dall'attuale capolinea di Bisceglie circa un chilo, sarà facilmente raggiungibile anche dall'abitato di Cesano Boscone attraverso il centro commerciale. Proseguendo in direzione ovest, sempre lungo via Parri, il tracciato prosegue per circa 900 metri fino alla stazione di, localizzata nell'area a ridosso dell'edificio delle Poste che ha un'ottima accessibilità: il centro storico è a circa 500 metri e le aree più densamente popolate del quartiere disono proprio quelle comprese tra il centro storico e la nuova stazione. Proseguendo dalla stazione di, dopo un breve rettilineo che consente il superamento del nodo viabilistico del cavalcavia Castrovillari-Luraghi, la linea piega verso sud oltre via Sandro Pertini. Dopo circa 650 metri si giunge ...

mariocalabresi : Giustamente devo stare lontano dai parenti a Natale, devo fare la coda distanziato per entrare in un negozio, stare… - TV7Benevento : Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (3)... - TV7Benevento : Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (2)... - TV7Benevento : Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio... - MDragonil : Il ragazzo che ha sfondato il vetro al tornello della metro M5 a Milano dimostra 3 cose: -Milano è una città lassi… -