Metropolitana fino a Baggio | il Comune approva il progetto

Milano, 12 dicembre 2020 - La giunta di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento della linea Metropolitana M1 dalla stazione Bisceglie a Baggio-Olmi.

Prolungamento a sud-ovest della M1: tre nuove stazioni in 3,3 chilometri, coinvolti anche Cesano Boscone, Settimo Milanese e Cusago ...

Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (3)

(Adnkronos) - La stazione Parri-Valsesia, che dista dall’attuale capolinea di Bisceglie circa un chilometro, sarà facilmente raggiungibile anche dall'abitato di Cesano Boscone attraverso il centro com ...

