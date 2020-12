Matteo Salvini lancia la sfida per il dopo Mattarella

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) Da “noi ci siamo” a “senza di noi non si va da nessuna parte”.continua ad avvisare avversari e alleati, eaver messo in campo il governo di transizione apre le danze per il Quirinale: “E’ di tutti, spiace che il Pd lo consideri casa sua o un affare di partito. La prossima nomina avrà dal centrodestra e dalla Lega un contributo importante. Senza di noi non si va da nessuna parte”. Nomi non ne fa, sebbene parlando di un capo dello Stato “nuovo o vecchio” sembri non escludere un bis di Sergio. Ma il messaggio è chiaro: l’elezione del presidente della Repubblica come la gestione dei soldi del Recovery Fund sono partite su cui l’attenzione del Capitano è massima. E, già da qualche giorno, è tornato a parlare con i toni da leader in pectore del centrodestra, che ...