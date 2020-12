Ginnastica artistica, Europei 2020: l’Ucraina vince l’oro nella gara a squadre. Turchia e Ungheria sul podio (Di sabato 12 dicembre 2020) Nell’edizione degli Europei di Ginnastica artistica più modesta della storia, l’Ucraina ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squade maschile. A Mersin (Turchia) sta andando in scena una rassegna continentale dallo scarso contenuto tecnico e agonistico a causa dell’assenza di massa delle Nazioni di vertice, rimaste a casa a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna hanno deciso di non partecipare all’evento in modo da salvaguardare la salute dei propri atleti e così i (pochi) altri Paesi si stanno fronteggiando per delle medaglie dallo scarsissimo impatto internazionale. l’Ucraina ha trionfato con 248.963 punti al termine di sei rotazioni controllate con assoluta disinvoltura e ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Nell’edizione deglidipiù modesta della storia,ha vinto la medaglia d’oroa squade maschile. A Mersin () sta andando in scena una rassegna continentale dallo scarso contenuto tecnico e agonistico a causa dell’assenza di massa delle Nazioni di vertice, rimaste a casa a causa dell’emergenza sanitaria. Italia, Russia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna hanno deciso di non partecipare all’evento in modo da salvaguardare la salute dei propri atleti e così i (pochi) altri Paesi si stanno fronteggiando per delle medaglie dallo scarsissimo impatto internazionale.ha trionfato con 248.963 punti al termine di sei rotazioni controllate con assoluta disinvoltura e ...

