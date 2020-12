GF Vip, scontro feroce tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) I due influencer Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini litigano al GF Vip 2020. Dure le accuse reciproche, toni molto accesi. Neanche il tempo di entrare al GF Vip 2020 che Sonia Lorenzini (nuova partecipante assieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenete, n.d.r.) ha già innescato una lite. La ragazza ha avuto infatti da ridire L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) I due influencerlitigano al GF Vip 2020. Dure le accuse reciproche, toni molto accesi. Neanche il tempo di entrare al GF Vip 2020 che(nuova partecipante assieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenete, n.d.r.) ha già innescato una lite. La ragazza ha avuto infatti da ridire L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tuttopuntotv : Scontro furioso tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini al GF Vip 5: “Sei arrivata qui per fare il circo” #gfvip… - infoitcultura : GF Vip 2020, scontro Gregoraci-Pretelli, Selvaggia eliminata: le pagelle della venticinquesima puntata - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, secondo “scontro” tra #AlfonsoSignorini e #AntonellaClerici con ‘#TheVoiceSenior’: ecco chi ha vinto la… - zazoomblog : GF Vip Samantha De Grenet fa il suo ingresso: è scontro con Urtis - #Samantha #Grenet #ingresso: #scontro - rosesroundhes : Io fino alle lacrime per lo scontro tra Tommaso malgioglio con la non vip, ti prego amo asfaltata come solo tu sai fare #gfvip -