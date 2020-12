Covid a Napoli, al via i controlli per i rientri natalizi: la situazione in stazione (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scarso movimento alla stazione centrale di Napoli di piazza Garibaldi nel primo giorno dei controlli ai passeggeri in arrivo per le festività natalizie. Come disposto con l‘ordinanza regionale, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, da questa mattina l’Asl Napoli 1 ha allestito una tenda, con la collaborazione di RFI (Rete Ferroviaria italiana, del Gruppo FS), per l’esecuzione di tamponi rapidi e molecolari ai viaggiatori con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Al momento la stazione centrale di Napoli resta però poco frequentata e continua ad essere presidiata dai militari dell’operazione “Strade sicure” e della Polfer. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scarso movimento allacentrale didi piazza Garibaldi nel primo giorno deiai passeggeri in arrivo per le festivitàe. Come disposto con l‘ordinanza regionale, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, da questa mattina l’Asl1 ha allestito una tenda, con la collaborazione di RFI (Rete Ferroviaria italiana, del Gruppo FS), per l’esecuzione di tamponi rapidi e molecolari ai viaggiatori con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Al momento lacentrale diresta però poco frequentata e continua ad essere presidiata dai militari dell’operazione “Strade sicure” e della Polfer. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In mancanza, quest’anno, di una umida e salsa passeggiata nei mercati del pesce napoletani, a Natale tradizionale, si può, in obbedienza delle multiformi e multicolor norme governative, fare un giro p ...

Covid a Napoli, al via i controlli per i rientri natalizi: la situazione in stazione

Napoli – Scarso movimento alla stazione centrale di Napoli di piazza Garibaldi nel primo giorno dei controlli ai passeggeri in arrivo per le festività natalizie. Come disposto con l‘ordinanza ...

