Cagliari, Di Francesco: «Inter arrabbiata. Nainggolan? Ecco cosa gli dirò»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l'Inter

INFORTUNATI – «Per quanto riguarda la difesa non è un problema di età, ma ho recuperato anche Klavan e Ceppitelli, che ha solo 5 o 6 allenamenti con la squadra: potrebbe essere inserito a gara in corso, come Pisacane, ma tra i centrali manca Godin. Simeone sta meglio, non è stato con la squadra per diversi giorni ma mi ha fatto una buona impressione a livello di condizione, è il migliore tra chi ha avuto il Covid. Oggi si è allenato anche Nandez che convocherò, a differenza di Pereiro e Tripaldelli, che ha avuto un problemino ...

