"Arriverà un'altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti. Facciamoci trovare pronti" (Di sabato 12 dicembre 2020) “Arriverà un’altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti”. Così Massimo Galli, Past President di SIMIT alla vigilia del XIX Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. “Questa epidemia ci ha dato una lezione - ha evidenziato Galli - ha sottolineato infatti come sia importante una buona rete epidemiologica, anche per fronteggiare alcune emergenze come quelle da Covid-19. Negli ultimi anni, però, proprio l’infettivologia ha subito tagli pesanti, unità complesse che sono passate a semplici, mentre in alcune strutture ospedaliere la figura dello specialista infettivologo è stata considerata addirittura inutile. E sono decenni che sulla medicina territoriale non si investe, che si rilevano anche differenze sostanziali ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) “un’dai”. Così Massimo Galli, Past President di SIMIT alla vigilia del XIX Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. “Questaci ha dato una lezione - ha evidenziato Galli - ha sottolineato infatti come sia importante una buona rete epidemiologica, anche per fronteggiare alcune emergenze come quelle da Covid-19. Negli ultimi anni, però, proprio l’infettivologia ha subito tagli pesanti, unità complesse che sono passate a semplici, mentre in alcune strutture ospedaliere la figura dello specialista infettivologo è stata considerata addirittura inutile. E sono decenni che sulla medicina territoriale non si investe, che si rilevano anche differenze sostanziali ...

4BYSSJIN : RT @amoibangtan: “proprio come la primavera arriva senza errori una volta passato l’inverno, un’altra felicità differente, arriverà non imp… - amoibangtan : RT @amoibangtan: “proprio come la primavera arriva senza errori una volta passato l’inverno, un’altra felicità differente, arriverà non imp… - lomestars : RT @GiancarloDeRisi: Preparano la megavaccinazione europea per debellare il Covid. E la normale influenza? Dicono che stanno pensando pure… - caterinacorda1 : RT @GiancarloDeRisi: Preparano la megavaccinazione europea per debellare il Covid. E la normale influenza? Dicono che stanno pensando pure… - Magnacaura : RT @HuffPostItalia: 'Arriverà un'altra grande epidemia, causata dai germi multiresistenti. Facciamoci trovare pronti' -

Ultime Notizie dalla rete : Arriverà altra Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie