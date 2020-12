X Factor 2020 gli inediti in classifica tra iTunes, YouTube, Spotify e FIMI al 11 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) X Factor 2020 gli inediti dei concorrenti nelle classifiche iTunes, Spotify, YouTube e non solo X Factor 2020 si è concluso giovedì 10 dicembre con la vittoria di Casadilego. I 4 finalisti sono NAIP, Little Pieces of Marmelade, Blind e Casadilego, hanno pubblicato il loro EP. I singoli dei concorrenti sono ormai in giro da diverse settimane e ancora per qualche tempo continueremo a monitorarne la presenza nelle diverse classifiche. N.B.: queste classifiche sono aggiornate saltuariamente e a puro scopo ludico, non sono ufficiali; saranno aggiornate nel corso delle settimane. X Factor 2020 gli inediti in classifica 11/12 Spotify Pubblicata la ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020) Xglidei concorrenti nelle classifichee non solo Xsi è concluso giovedì 10con la vittoria di Casadilego. I 4 finalisti sono NAIP, Little Pieces of Marmelade, Blind e Casadilego, hanno pubblicato il loro EP. I singoli dei concorrenti sono ormai in giro da diverse settimane e ancora per qualche tempo continueremo a monitorarne la presenza nelle diverse classifiche. N.B.: queste classifiche sono aggiornate saltuariamente e a puro scopo ludico, non sono ufficiali; saranno aggiornate nel corso delle settimane. Xgliin11/12Pubblicata la ...

VanityFairIt : «Back to Black», la manicure nera conquista la quattordicesima edizione del talent show - Spettakolo_mag : Avetre notato che durante finale di @XFactor_Italia @alecattelan era più interessato a sottilineare le visualizzaz… - amorsisulcuore : RT @VanityFairIt: «Back to Black», la manicure nera conquista la quattordicesima edizione del talent show - isorrisidiem : RT @VanityFairIt: «Back to Black», la manicure nera conquista la quattordicesima edizione del talent show - GrossetoSport : New post (La Blue Factor di scena ancora al Casa Mora: arriva l'Estra Prato 54 per l'8° giornata di serie A2) has b… -