Vangelo di domani, 12 Dicembre: Commento e Letture (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vangelo di domani, 12 Dicembre Sabato 12 Dicembre 2020 Sir 48, 1–4.9–11; Sal 79 Vangelo secondo Matteo (17, 10–13) Vangelo Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Commento Nelle scorse meditazioni abbiamo visto quanto fosse importante la predicazione di Giovanni Battista per la rivelazione di Cristo come messia. A lui Gesù riconosce il ruolo di Elia, ovvero del profeta più ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020)di, 12Sabato 122020 Sir 48, 1–4.9–11; Sal 79secondo Matteo (17, 10–13)Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.Nelle scorse meditazioni abbiamo visto quanto fosse importante la predicazione di Giovanni Battista per la rivelazione di Cristo come messia. A lui Gesù riconosce il ruolo di Elia, ovvero del profeta più ...

Chiesa_LaPiazza : Domani ore 9.00 c/o Caffè Centrale a Mezzolara, o con collegamento su Zoom (info nel link) avremo: Teologia per Col… - Raffenja1 : @_foreversissi_ @Cambiacasacca @fattoquotidiano Per un fatto che era successo quando ero a militare (1962) ho chies… - Alessandro9416 : @valerio_caddeo @fattoquotidiano E anche oggi il vangelo lo leggiamo domani. - Fiamma_60 : @raf_frate Buonanotte Padre Raffaele. Il Vangelo di domani ci parla di Giovanni Battista....”Preparate la Via al Si… - vinerba_roberta : Il mio Commento al Vangelo di domani, 5 dicembre Chi era Giovanni Battista? Che vuol dire che battezzava nel desert… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domani Messa di domani, 8 Dicembre: letture, Salmo e Vangelo Tech Cave Avvento: Padova, domani sera veglia dei giovani online con il vescovo Cipolla dalla basilica del Santo

Il Covid-19 non ferma il desiderio di incontrarsi e di pregare dei giovani e così anche quest'anno si terrà nella diocesi di Padova la loro veglia con il vescovo Claudio Cipolla, che avrà come tema il ...

Mons. Angelo Campagna, il primo vescovo della Diocesi di Alife-Caiazzo

Grazia Biasi - Un unico pensiero, lo stesso sentimento, una comune espressione: Mons. Angelo Campagna, buon pastore. A trent’anni dalla morte del primo ...

Il Covid-19 non ferma il desiderio di incontrarsi e di pregare dei giovani e così anche quest'anno si terrà nella diocesi di Padova la loro veglia con il vescovo Claudio Cipolla, che avrà come tema il ...Grazia Biasi - Un unico pensiero, lo stesso sentimento, una comune espressione: Mons. Angelo Campagna, buon pastore. A trent’anni dalla morte del primo ...