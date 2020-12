UFC 256 – Anteprima – Figueiredo Vs Moreno (Di venerdì 11 dicembre 2020) UFC 256 è l’ultimo evento numerato dell’anno in UFC. Una main card straordinaria, sulla carta una delle migliori di questo 2020. Nel main event Deiveson Figueiredo (20-1) difende il titolo dei pesi mosca contro Brandon Moreno (18-5-1). Invece, nel co main event il vero incontro che tutti gli appassionati di MMA attendono con grande impazienza, la sfida nei pesi leggeri tra Tony Ferguson (25-4) e Charles Oliveira (29-8). L’evento si terrà a Las Vegas e sarà in diretta su DAZN dalle ore 4.00 di Domenica 13 Dicembre. Come se non bastasse già, potremo assistere alle performance di artisti marziali come quella dello specialista nella Muay Thai Rafael Fiziev (8-1), del pirotecnico Kevin Holland (20-5) e del sempre spettacolare Cub Swanson (26-11). Qualche statistiche di un match che potrebbe rivelarsi più interessante del previsto Credit: UFC on ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) UFC 256 è l’ultimo evento numerato dell’anno in UFC. Una main card straordinaria, sulla carta una delle migliori di questo 2020. Nel main event Deiveson(20-1) difende il titolo dei pesi mosca contro Brandon(18-5-1). Invece, nel co main event il vero incontro che tutti gli appassionati di MMA attendono con grande impazienza, la sfida nei pesi leggeri tra Tony Ferguson (25-4) e Charles Oliveira (29-8). L’evento si terrà a Las Vegas e sarà in diretta su DAZN dalle ore 4.00 di Domenica 13 Dicembre. Come se non bastasse già, potremo assistere alle performance di artisti marziali come quella dello specialista nella Muay Thai Rafael Fiziev (8-1), del pirotecnico Kevin Holland (20-5) e del sempre spettacolare Cub Swanson (26-11). Qualche statistiche di un match che potrebbe rivelarsi più interessante del previsto Credit: UFC on ...

