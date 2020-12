Supernatural 14 al via su Rai4 nel fine settimana con Jeffrey Dean Morgan guest star (Di venerdì 11 dicembre 2020) Supernatural 14 finalmente debutterà in chiaro su Rai4 per la gioia dei fan che attendono con ansia i nuovi episodi mentre negli Usa è andato in scena il finale di serie e di stagione. La serranda è calata sulla caccia e la storia dei fratelli Winchester ma in Italia siamo ben lontani da quel momento visto che la messa in onda è in ritardo di tre anni. L’unica nota positiva è che dal 12 dicembre, ogni sabato e domenica alle 19.30, torna su Rai4 la serie cult degli ultimi anni con Jared Padalecki e Jensen Ackles pronti a vestire i panni dei fratelli Winchester. I fratelli Sam e Dean Winchester, impegnati in incredibili avventure intrise di paranormale, si preparano a una delle loro battaglie più ardue nella quattordicesima stagione, in prima visione assoluta. Chi ha visto la 13esima stagione, in replica in questi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)14 finalmente debutterà in chiaro super la gioia dei fan che attendono con ansia i nuovi episodi mentre negli Usa è andato in scena il finale di serie e di stagione. La serranda è calata sulla caccia e la storia dei fratelli Winchester ma in Italia siamo ben lontani da quel momento visto che la messa in onda è in ritardo di tre anni. L’unica nota positiva è che dal 12 dicembre, ogni sabato e domenica alle 19.30, torna sula serie cult degli ultimi anni con Jared Padalecki e Jensen Ackles pronti a vestire i panni dei fratelli Winchester. I fratelli Sam eWinchester, impegnati in incredibili avventure intrise di paranormale, si preparano a una delle loro battaglie più ardue nella quattordicesima stagione, in prima visione assoluta. Chi ha visto la 13esima stagione, in replica in questi ...

