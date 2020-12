"Stasera dimostro che sei un copione". Filippo Nardi, il messaggio vocale in possesso di "Libero" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Filippo Nardi (attesissimo) manda un audio vocale al nostro Francesco Fredella. “Filippo ti ha chiamato, prima di entrare nella casa, puoi dirlo. E in diretta dimostrerà che sei un copione di abiti”, dice Nardi nell'audio di cui siamo in possesso. Tra Nardi e Fredella (che per Libero si occupa di gossip) c'è un'amicizia che va avanti da molto tempo. Pare, da quello che sappiamo, che spesso Fredella gli telefona per chiedere consigli sull'outfit. E Nardi risponde: “Non mettere l'abito gessato come il mio”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,(attesissimo) manda un audioal nostro Francesco Fredella. “ti ha chiamato, prima di entrare nella casa, puoi dirlo. E in diretta dimostrerà che sei undi abiti”, dicenell'audio di cui siamo in. Trae Fredella (che persi occupa di gossip) c'è un'amicizia che va avanti da molto tempo. Pare, da quello che sappiamo, che spesso Fredella gli telefona per chiedere consigli sull'outfit. Erisponde: “Non mettere l'abito gessato come il mio”.

