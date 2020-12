Sindaco virtuale di Napoli cercasi | l’iniziativa di Città di Partenope

corrmezzogiorno : #Napoli Città di Partenope cerca un sindaco (virtuale) sul web - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Inaugurato oggi pomeriggio il punto #tamponi #drivethrough di #SantaMargherita Ligure. L'accesso ai tamponi è regolato da… - BabboleoNews : Inaugurato oggi pomeriggio il punto #tamponi #drivethrough di #SantaMargherita Ligure. L'accesso ai tamponi è regol… - GenCar5 : Pare che oggi il governatore Vincenzo De Luca inaugurerà la 'stazione Maradona' della ferrovia Cumana, etichette ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco virtuale

Corriere del Mezzogiorno

Lunedì 14 dicembre ore 15.30, sulla pagina facebook del Comune di Signa, "INCONTRIAMOCI SU VIA ROMA", una diretta streaming per discutere della riqualificazione della zona. Alla presenza del sindaco G ...Tagliacozzo. Open day digitale per una scuola “al passo con i tempi”. Così l’isitutito tecnico economico per il turismo di Tagliacozzo ha deciso di reinventare quella che, prima del covid, era una gio ...