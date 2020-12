Recovery Plan, Renzi: “Pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no”, è tranciante Matteo Renzi che in un’intervista al Pais si dice pronto pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda “è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?”, Renzi risponde: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”. Conte, prosegue Renzi, “sta viaggiando in contromano su un’autostrada”, ma “se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no”, è tranciante Matteoche in un’intervista al Pais si dice pronto pronto a faril governo se il presidente del Consiglio Giuseppenon faràindietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda “è pronto a faril governo senon faràindietro?”,risponde: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”., prosegue, “sta viaggiando in contromano su un’autostrada”, ma “se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo ...

