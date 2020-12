Recovery: Calenda (Azione) , 'nodo Stato diritto va sciolto una volta per tutte' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Il compromesso raggiunto per sbloccare la trattativa sul bilancio europeo e sul Recovery Fund ci dimostra che il sistema è profondamente malato e da cambiare". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda. “La questione dello Stato di diritto va risolta una volta per tutte, perché in ogni associAzione umana, dal condominio all'Unione Europea, è fondamentale rispettare le regole se si vuole continuare ad esserne membri. Bisogna quindi essere chiari: se Ungheria e Polonia, che continuano a beneficiare dei fondi europei – conclude Calenda – persisteranno a non rispettare lo Stato di diritto, i nostri valori fondamentali, allora dovranno essere allontanati definitivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Il compromesso raggiunto per sbloccare la trattativa sul bilancio europeo e sulFund ci dimostra che il sistema è profondamente malato e da cambiare". Lo afferma il leader di, Carlo. “La questione dellodiva risolta unaper, perché in ogni associumana, dal condominio all'Unione Europea, è fondamentale rispettare le regole se si vuole continuare ad esserne membri. Bisogna quindi essere chiari: se Ungheria e Polonia, che continuano a beneficiare dei fondi europei – conclude– persisteranno a non rispettare lodi, i nostri valori fondamentali, allora dovranno essere allontanati definitivamente ...

