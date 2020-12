Proteste contro la polizia dopo l’uccisione di un 25enne: si dimette il ministro dell’Interno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Albania news. Sono ormai giorni che in Albania la popolazione scende in piazza per manifestare contro la violenza della polizia. Non solo a Tirana, ma in altre città del Paese sono state numerose le Proteste in seguito all’uccisione di Klodjan Rasha, un ragazzo di 25 anni morto per non essersi fermato all’alt degli agenti che stavano controllando il rispetto del coprifuoco imposto dalle misure anti covid. A seguito della tragedia, il ministro dell’Interno Sander Lleshaj ha scelto di dimettersi. “Lo Stato chiedere scusa e fare piena luce sulla vicenda”, ha dichiarato inoltre il Premier Edi Rama. >> Leggi anche: Ragusa, tragico incidente stradale: muore mamma 29enne, gravemente ferito un altro giovane Albania news, Proteste ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Albania news. Sono ormai giorni che in Albania la popolazione scende in piazza per manifestarela violenza della. Non solo a Tirana, ma in altre città del Paese sono state numerose lein seguito aldi Klodjan Rasha, un ragazzo di 25 anni morto per non essersi fermato all’alt degli agenti che stavanollando il rispetto del coprifuoco imposto dalle misure anti covid. A seguito della tragedia, ilSander Lleshaj ha scelto dirsi. “Lo Stato chiedere scusa e fare piena luce sulla vicenda”, ha dichiarato inoltre il Premier Edi Rama. >> Leggi anche: Ragusa, tragico incidente stradale: muore mamma 29enne, gravemente ferito un altro giovane Albania news,...

