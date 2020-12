Omicidio stradale, onlus unica parte civile in processo Prima volta da sola, Aifvs, risultato storic (Di venerdì 11 dicembre 2020) Teramo - Nuovo importante traguardo per l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus ammessa come parte civile in un processo per la morte di una donna vittima di un incidente stradale. "E' un risultato storico". E' questa la Prima impressione dell'avvocato Walter Rapattoni, legale rappresentante dell'associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, a margine dell'udienza legata al processo per la morte di Concettina Di Francesco, avvenuta nel 2019 sulla statale 80, nel comune di Montorio. "Per la Prima volta - spiega Rapattoni - sarà la sola associazione a battersi per dare giustizia alla vittima, essendo stata l'unica a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Teramo - Nuovo importante traguardo per l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Stradaammessa comein unper la morte di una donna vittima di un incidente. "E' uno". E' questa laimpressione dell'avvocato Walter Rapattoni, legale rappresentante dell'associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, a margine dell'udienza legata alper la morte di Concettina Di Francesco, avvenuta nel 2019 sulla statale 80, nel comune di Montorio. "Per la- spiega Rapattoni - sarà laassociazione a battersi per dare giustizia alla vittima, essendo stata l'a ...

