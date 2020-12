Massimo Cacciari a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Berlusconi credeva al mio flirt con Veronica Lario? Si vede che non frequentava più la moglie” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Berlusconi credeva alla fake news della relazione tra me e Veronica Lario? Forse erano anni che non frequentava più la moglie“. Massimo Cacciari, ospite a ‘La Confessione’, il programma condotto da Peter Gomez in onda venerdì 11 dicembre alle 22.45 su Nove, ha commentato un pettegolezzo che lo vedrebbe come amante segreto dell’ex signora Berlusconi. “Non ho la più pallida idea di come sia nata questa storia – ha raccontato il filosofo – sarà qualche ‘scimunito’ che, in un salotto vip, si è inventato la relazione tra me e Veronica Lario e ha propagato la voce. Io la signora Lario non l’ho neanche mai incontrata“. Eppure l’ex presidente del Consiglio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)alla fake news della relazione tra me e? Forse erano anni che nonpiù la moglie“., ospite a ‘La’, il programma condotto dain onda venerdì 11 dicembre alle 22.45 su, ha commentato un pettegolezzo che lo vedrebbe come amante segreto dell’ex signora Berlusconi. “Non ho la più pallida idea di come sia nata questa storia – ha raccontato il filosofo – sarà qualche ‘scimunito’ che, in un salotto vip, si è inventato la relazione tra me ee ha propagato la voce. Io la signoranon l’ho neanche mai incontrata“. Eppure l’ex presidente del Consiglio, ...

