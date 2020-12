Ladri di scarpe all’Outlet: in manette 2 ragazze e 1 ragazzo (Di venerdì 11 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone di origine rumena, due donne e un uomo, senza fissa dimora e con precedenti specifici, dai 27 ai 29anni, sorpresi a rubare all’interno del “Valmontone Outlet”. I malfattori, approfittando del notevole afflusso di avventori alla ricerca dell’acquisto del capo “griffato” in occasione delle imminenti Festività natalizie, sono entrati in azione ripulendo un noto negozio di abbigliamento sportivo. La loro peculiarità: le scarpe sportive. I Carabinieri della Stazione di Valmontone, infatti, grazie ai servizi di controllo predisposti e alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’outlet unito alla tempestiva segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali interessati, hanno intercettato i Ladri e scovato la tecnica di occultamento della merce. Dopo aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone di origine rumena, due donne e un uomo, senza fissa dimora e con precedenti specifici, dai 27 ai 29anni, sorpresi a rubare all’interno del “Valmontone Outlet”. I malfattori, approfittando del notevole afflusso di avventori alla ricerca dell’acquisto del capo “griffato” in occasione delle imminenti Festività natalizie, sono entrati in azione ripulendo un noto negozio di abbigliamento sportivo. La loro peculiarità: lesportive. I Carabinieri della Stazione di Valmontone, infatti, grazie ai servizi di controllo predisposti e alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’outlet unito alla tempestiva segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali interessati, hanno intercettato ie scovato la tecnica di occultamento della merce. Dopo aver ...

