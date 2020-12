I bolognesi over 65 potranno andare al cimitero con un taxi ad hoc

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) BOLOGNA – Un trasporto ‘facilitato’ (e a basso prezzo) per gli anziani che vogliono far visita ai propri cari al cimitero. Lo ha messo in campo Bsc, la società che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Bologna: i cittadini over 65 avranno quindi la possibilità di prenotare telefonicamente il trasporto dalla propria abitazione fino al cimitero della Certosa o di Borgo Panigale e ritorno. Il costo del servizio, per gli spostamenti entro il comune di Bologna, è fissato nella cifra simbolica di cinque euro: la quota residua è coperta da Bsc. Le automobili utilizzate vengono sanificate ogni giorno e igienizzate a ogni cambio di passeggero, nel rispetto delle misure anti-covid. Giunti agli ingressi dei due cimiteri, gli anziani e le persone con mobilità ridotta potranno fruire anche di un ulteriore servizio di cortesia con mezzi elettrici, per spostarsi all’interno del camposanto. Il servizio, gratuito e operativo tutti i giorni, è attivabile su richiesta direttamente all’ingresso dei cimiteri.