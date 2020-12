Elden Ring si aggiudica il premio come titolo più atteso ai The Game Awards 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa notte è andata in onda la cerimonia dei The Game Awards 2020 che ha incoronato come Game of the Year The Last of Us Part II di Naughty Dog. Durante lo show sono stati assegnati tantissimi premi, tra cui quello per il gioco più atteso. Ebbene, nella categoria Most Anticipated, Elden Ring ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi il premio. In lizza per il riconoscimento, c'erano giochi del calibro di God of War Ragnarok e il sequel di Breath of the Wild, ma a quanto pare il titolo più atteso è il prossimo RPG di FromSoftware. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa notte è andata in onda la cerimonia dei Theche ha incoronatoof the Year The Last of Us Part II di Naughty Dog. Durante lo show sono stati assegnati tantissimi premi, tra cui quello per il gioco più. Ebbene, nella categoria Most Anticipated,ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi il. In lizza per il riconoscimento, c'erano giochi del calibro di God of War Ragnarok e il sequel di Breath of the Wild, ma a quanto pare ilpiùè il prossimo RPG di FromSoftware. Leggi altro...

mewbari : i clown siamo noi che ogni volta ci aspettiamo cose su elden ring - Samuele_Miglio : Finiti i TGA, abbastanza deluso per Doom che non ha vinto niente di tutto quello che invece poteva benissimo vincer… - Duvipls1995 : Sono un uomo d'onore, Elden Ring non è stato mostrato e per espiare la mia colpa di aver avuto speranza ora sono pe… - LittoH__ : The Last of Us 2 fa cappotto e vince quasi tutto. Vittoria stra meritata. E secondo me meritava anche per la colonn… - EclecticFirst : RT @Tyeldi: e buonanotte soprattutto a elden ring, goty del 2020 -

