Dpcm, dietrofront del Governo: sì agli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cede alla pressione degli alleati di Governo e dell'opposizione e si avvia verso una modifica delle norme previste per contrastare l'emergenza Covid a Natale. Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l'1° gennaio. Le modifiche verranno apportate al decreto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

