Comune e Regione: «La salute dei cittadini all’ultimo posto» (Di sabato 12 dicembre 2020) «Per noi quell’accordo è carta straccia». Non usa mezzi termini il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull’intesa siglata tra Invitalia e ArcelorMittal. Il primo cittadino, che giovedì ha consegnato la fascia tricolore al prefetto in segno di protesta (insieme ad altri sindaci della provincia) e listato a lutto le colonne doriche alle porte della città, non ha mai digerito il mancato coinvolgimento del territorio. «La prospettiva che il Governo pone è troppo lunga – afferma -. Prima del 2022 non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) «Per noi quell’accordo è carta straccia». Non usa mezzi termini il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull’intesa siglata tra Invitalia e ArcelorMittal. Il primo cittadino, che giovedì ha consegnato la fascia tricolore al prefetto in segno di protesta (insieme ad altri sindaci della provincia) e listato a lutto le colonne doriche alle porte della città, non ha mai digerito il mancato coinvolgimento del territorio. «La prospettiva che il Governo pone è troppo lunga – afferma -. Prima del 2022 non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

petergomezblog : Calabria, il senatore-sindaco Magorno (Italia Viva) vieta i Covid hotel nel suo comune. Il 5 novembre si lamentava… - mestess29736391 : @stefanol2006 @giulianol @lucabattanta @lanfraz @mattucel @Gilmerdo Grazie all'imbeccata di Giuliano ho fatto una c… - M_Dan92 : @DeShindig Anzi, diamo ad ogni dipendente pubblico una vettura costruita in Italia. Anzi no, andiamo per Regione pe… - rakele14507389 : @itsvengenzz si provincia sì, non puoi uscire dalla tua regione però e nei giorni 24/25/26 e 1 gennaio non ti puoi allontanare dal comune - feralbasola : RT @lucianocapone: Lo stato si riprende l’Ilva attraverso Invitalia di Arcuri, ma manca un vero piano industriale. Inoltre regione Puglia (… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Regione Ecco come funziona e cosa si rischia negli spostamenti tra Regioni e Comuni la Repubblica Comune e Regione: «La salute dei cittadini all’ultimo posto»

«Per noi quell’accordo è carta straccia». Non usa mezzi termini il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull’intesa siglata tra Invitalia e ArcelorMittal. Il primo cittadino, che giovedì ha consegnato ...

Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata diventano zone gialle

Nuove ordinanze cambiano ancora i colori dello Stivale in seguito all’evolversi della crisi sanitaria e al variare dei livelli di rischio nelle Regioni italiane: da domenica 13 dicembre, Lombardia, Pi ...

«Per noi quell’accordo è carta straccia». Non usa mezzi termini il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull’intesa siglata tra Invitalia e ArcelorMittal. Il primo cittadino, che giovedì ha consegnato ...Nuove ordinanze cambiano ancora i colori dello Stivale in seguito all’evolversi della crisi sanitaria e al variare dei livelli di rischio nelle Regioni italiane: da domenica 13 dicembre, Lombardia, Pi ...