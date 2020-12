Basilicata | Calabria | Lombardia e Piemonte dal 13 12 zona gialla

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è riunita oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l'areaper le regionie l'area arancione per la regione Abruzzo. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre. Lo rende noto il ministero della Salute.Riguardo all'Abruzzo, la decisione del TAR regionale sospende l'ordinanza del presidente Marco Marsilio, giudicataillegittima, che anticipava al 7 dicembre l'Area Arancione edetermina il ritorno della regione in Area Rossa fino all'entratain vigore dell'ordinanza del ministro Speranza, che avrà quindi effetto dal 13 dicembre.(ITALPRESS).