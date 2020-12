Tour Notre Dame De Paris: le date 2021-2022 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torna nei teatri italiani in Tour Notre Dame De Paris. Ecco tutto il calendario del 2021-2022 con le date nei teatri delle maggiori città italiane. Tour Notre Dame De Paris rinviato e rinnovato Anche lo spettacolo teatrale Notre Dame De Paris ha subito gli effetti della pandemia, sospendendo prima e rinviando il Tour 2020. Ma la Tournée dell’opera popolare più amata di sempre si prepara a tornare in scena e lo fa rinnovando il calendario, a partire dall’autunno 2021 e per tutto il 2022. Lo spettacolo Notre Dame de ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torna nei teatri italiani inDe. Ecco tutto il calendario delcon lenei teatri delle maggiori città italiane.Derinviato e rinnovato Anche lo spettacolo teatraleDeha subito gli effetti della pandemia, sospendendo prima e rinviando il2020. Ma lanée dell’opera popolare più amata di sempre si prepara a tornare in scena e lo fa rinnovando il calendario, a partire dall’autunnoe per tutto il. Lo spettacolode ...

