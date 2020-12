Stasera in tv: “Wonder”, il mondo di Auggie con Julia Roberts e Owen Wilson (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stasera in tv su Rai 1 vi aspetta, Wonder, un film potente tanto quanto le sue morali. Nel mondo occidentale, caratterizzato dal travolgente sviluppo della tecnologia, siamo indotti a misurarci con i parametri di successo fondati su ricchezza, bellezza e capacità di influire sugli altri. Il risultato: l’omologazione e quindi l’esclusione, dal proprio pensiero, di chi è diverso. Un bel problema se vogliamo che l’inclusione sia un concetto e un’azione condivisa da tutti. Wonder racconta la storia di un bambino speciale: August “Auggie” Pullman (Jacob Tremblay), diverso da tutti gli altri a causa di una malattia rara, la sindrome di Treacher Collins, ha il cranio deformato, non ha mai frequentato la scuola e ha affrontato il mondo reale solamente protetto da un casco d’astronauta. Nel mondo, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)in tv su Rai 1 vi aspetta, Wonder, un film potente tanto quanto le sue morali. Neloccidentale, caratterizzato dal travolgente sviluppo della tecnologia, siamo indotti a misurarci con i parametri di successo fondati su ricchezza, bellezza e capacità di influire sugli altri. Il risultato: l’omologazione e quindi l’esclusione, dal proprio pensiero, di chi è diverso. Un bel problema se vogliamo che l’inclusione sia un concetto e un’azione condivisa da tutti. Wonder racconta la storia di un bambino speciale: August “” Pullman (Jacob Tremblay), diverso da tutti gli altri a causa di una malattia rara, la sindrome di Treacher Collins, ha il cranio deformato, non ha mai frequentato la scuola e ha affrontato ilreale solamente protetto da un casco d’astronauta. Nel, per ...

Wonder vede nel cast anche Sonia Braga, che fa la parte della nonna di August. Wonder film stasera in tv: recensione. Wonder è l’adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi pubblicato nel 2012 e scritto da Raquel Jaramillo con lo pseudonimo di R.J. Palacio. Vincitore di diversi premi e nella lista dei best-seller del New York Times.

