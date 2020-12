Roma, sotto sequestro una vasta area a San Basilio. Raggi ‘Era un fortino dello spaccio’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ stata posta sotto sequestro questa mattina – dagli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del Gruppo Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) – un’area di circa 400 metri quadri per abusi edilizi e per illeciti ambientali, nel quartiere San Basilio. “A San Basilio stavano costruendo un “fortino dello spaccio”. Una baracca di lamiere chiusa da un porta blindata, nascosta dalla vegetazione. Lo abbiamo scoperto e lo abbiamo impedito. Oggi siamo tornati nel quartiere alla periferia est di Roma, insieme a Polizia Locale e Carabinieri, per sequestrare questa specie di bunker che alcuni criminali intendevano utilizzare per lo spaccio di sostanze stupefacenti” – ha dichiarato la sindaca Raggi. “Questa mattina erano con me ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ stata postaquesta mattina – dagli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del Gruppo Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) – un’di circa 400 metri quadri per abusi edilizi e per illeciti ambientali, nel quartiere San. “A Sanstavano costruendo un “spaccio”. Una baracca di lamiere chiusa da un porta blindata, nascosta dalla vegetazione. Lo abbiamo scoperto e lo abbiamo impedito. Oggi siamo tornati nel quartiere alla periferia est di, insieme a Polizia Locale e Carabinieri, per sequestrare questa specie di bunker che alcuni criminali intendevano utilizzare per lo spaccio di sostanze stupefacenti” – ha dichiarato la sindaca. “Questa mattina erano con me ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma sotto Maltempo: Roma sotto la pioggia incessante, il Tevere sorvegliato speciale La Stampa Giulio Regeni seviziato e torturato per giorni nella stanza 13: “Sul corpo aveva i segni delle catene”

Chiuse le indagini sul caso del ricercatore friulano morto in Egitto nel 2016. La procura di Roma mette sotto accusa quattro 007 egiziani. Le accuse: sequestro di persona pluriaggravato, concorso in o ...

Regeni, omicidio di Stato. Cos'altro deve accadere per ritirare il nostro ambasciatore?

I diritti umani non sono negoziabili con petrolio, armi e soldi. Vorremo la stessa fermezza e abnegazione da parte di chi ci governa, affinché dimostrino che la giustizia non è barattabile.

