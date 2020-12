Ricky Tognazzi in radio racconta di quando Paolo Rossi avrebbe voluto una serie | è giunta adesso l’ora?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ospiti della puntata odierna di ‘Formato famiglia’, programma di1 in onda dalle 12:30, sono stati due dei fratelli– Gianmarco e. I due figli di Ugo hanno parlato della propria famiglia, come spesso accadevengono intervistati, ma anche del tema del giorno, la morte di. Entrambi sono infatti grandi appassionati di calcio e grandi tifosi – come il padre – del Milan. Milan in cui ha giocato(nella stagione 1985-86, che vide a marzo l’acquisto del club da parte di Silvio Berlusconi) – campione scomparso stanotte e di cui è stato impossibile non parlare, anche perché tanto Gianmarco quantohanno avuto il piacere di conoscerlo. Il fratello maggiore ha ...

L'attore in un'intervista a Vanity Fair ha fornito qualche chicca in più sul suo rapporto con la famiglia, sul ricordo del padre e sul suo ruolo di genitore ...L'attore senese, reduce dal successo di «Vite in fuga», i suoi bambini ama tenerli stretto tra le braccia. L'ha imparato dal suo di padre, scomparso in un incidente quando aveva 15 anni: «Cerco in me ...