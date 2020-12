"Paolo non c’è più, è una tristezza infinita". Claudio Gentile ricorda "Pablito" (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non voglio ancora crederci”. Claudio Gentile è molto commosso quando decide di ricordare con l’HuffPost Paolo Rossi, morto a soli 64 anni. Pilastro della difesa della Nazionale del 1982, Gentile è stato compagno di squadra di Pablito sia in azzurro sia nella Juventus. Gentile, come ha saputo della morte di Paolo Rossi? L’ho scoperto stamattina intorno alle 5 guardando la televisione. Mi sono cadute le braccia. E la prima reazione è stata non crederci, pensare a una bufala, a un errore. Infatti ho subito chiamato qualche mio ex compagno di squadra. E purtroppo è arrivata la conferma, Paolo non c’è più. È una tristezza infinita. Quand’è l’ultima volta che l’ha visto? Ci siamo visti l’ultima volta a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Non voglio ancora crederci”.è molto commosso quando decide dire con l’HuffPostRossi, morto a soli 64 anni. Pilastro della difesa della Nazionale del 1982,è stato compagno di squadra disia in azzurro sia nella Juventus., come ha saputo della morte diRossi? L’ho scoperto stamattina intorno alle 5 guardando la televisione. Mi sono cadute le braccia. E la prima reazione è stata non crederci, pensare a una bufala, a un errore. Infatti ho subito chiamato qualche mio ex compagno di squadra. E purtroppo è arrivata la conferma,non c’è più. È una. Quand’è l’ultima volta che l’ha visto? Ci siamo visti l’ultima volta a ...

