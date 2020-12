“Non te ne puoi andare”, lo straziante addio di Ezio Greggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ezio Greggio ha commosso i fan con il suo addio social, le sue parole hanno profondamente colpito i follower: l’ultimo saluto a Paolo Rossi. Il mondo del calcio italiano ha avuto un risveglio davvero molto triste, si è spento all’età di 64 anni Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali dell’82 è stato stroncato da un tumore ai polmoni. La sua tripletta contro il Brasile nel secondo turno eliminatorio dei Mondiali ha spianato la strada alla Nazionale e gli ha permesso di portarsi a casa il Pallane d’Oro. In molti si stanno riversando sui social per dare il proprio addio a Rossi, tra i cordogli più commossi quello di Ezio Greggio che ha voluto dedicargli parole di sincera stima e rispetto. LEGGI ANCHE>>> Paolo Rossi e il messaggio nella bottiglia:”spero la aprano i ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha commosso i fan con il suosocial, le sue parole hanno profondamente colpito i follower: l’ultimo saluto a Paolo Rossi. Il mondo del calcio italiano ha avuto un risveglio davvero molto triste, si è spento all’età di 64 anni Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali dell’82 è stato stroncato da un tumore ai polmoni. La sua tripletta contro il Brasile nel secondo turno eliminatorio dei Mondiali ha spianato la strada alla Nazionale e gli ha permesso di portarsi a casa il Pallane d’Oro. In molti si stanno riversando sui social per dare il proprioa Rossi, tra i cordogli più commossi quello diche ha voluto dedicargli parole di sincera stima e rispetto. LEGGI ANCHE>>> Paolo Rossi e il messaggio nella bottiglia:”spero la aprano i ...

