Matteo Salvini: “Conte si metta una mano sul cuore, i divieti vanno allentati” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Signor presidente del consiglio, si metta la mano sul cuore. Pensi a quei milioni di italiani che almeno il giorno di Natale hanno diritto a un po’ di affetto, a un sorriso. Un conto è dire: ‘Non si esce da Roma o da Milano’. Altro conto sono le migliaia di comuni con poche centinaia di abitanti. Confrontiamoci su questo, e troviamo una soluzione insieme. Senza dividere famiglie da famiglia e italiani da italiani”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto al Senato per rispondere al presidente del consiglio Giuseppe Conte e chiedergli di allentare le misure previste per il periodo natalizio nel nuovo Dpcm. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Signor presidente del consiglio, silasul. Pensi a quei milioni di italiani che almeno il giorno di Natale hanno diritto a un po’ di affetto, a un sorriso. Un conto è dire: ‘Non si esce da Roma o da Milano’. Altro conto sono le migliaia di comuni con poche centinaia di abitanti. Confrontiamoci su questo, e troviamo una soluzione insieme. Senza dividere famiglie da famiglia e italiani da italiani”. Queste le parole del leader della Lega,, intervenuto al Senato per rispondere al presidente del consiglio Giuseppe Conte e chiedergli di allentare le misure previste per il periodo natalizio nel nuovo Dpcm. SportFace.

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - lauraboldrini : Dopo anni di odio e centinaia di post e tweet violenti. Dopo anni di una mastodontica campagna di discredito, ho de… - fanpage : Doppio processo il 12 dicembre per Matteo Salvini, l'ex vicepremier davanti ai giudici per i casi #Gregoretti e… - PMurroccu : RT @Adri19510: Matteo Salvini va da Conte in aula al Senato: 'Chiediamo un incontro urgente'. Il premier risponde così - iamdavidev : @cris_cersei Può essere che in 5 mesi abbia fatto in tempo a laurearsi in medicina? -