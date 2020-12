George Clooney ricoverato in ospedale: aveva perso troppo peso per un ruolo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante la promozione del suo nuovo film di fantascienza The Midnight Sky, George Clooney ha rivelato al tabloid inglese “The Mirror” di aver perso talmente peso in poco tempo, da finire in ospedale. George Clooney interpreta infatti il ruolo di un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico. Conseguentemente ha dovuto acquisire un ‘aria da superstite e perdere la bellezza di 14 kg per la parte. Molti attori celebri si riducono alla fame per poter assumere le sembianze richieste dalla narrazione. Salta in mente il Joaquin Phoenix di Joker, ma anche l’intenso Christian Bale, che ha il talento di cambiare la propria costituzione corporea come uno yo-yo. Clooney ha però probabilmente perso il proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Durante la promozione del suo nuovo film di fantascienza The Midnight Sky,ha rivelato al tabloid inglese “The Mirror” di avertalmentein poco tempo, da finire ininterpreta infatti ildi un astronomo che sopravvive ad un evento apocalittico. Conseguentemente ha dovuto acquisire un ‘aria da superstite e perdere la bellezza di 14 kg per la parte. Molti attori celebri si riducono alla fame per poter assumere le sembianze richieste dalla narrazione. Salta in mente il Joaquin Phoenix di Joker, ma anche l’intenso Christian Bale, che ha il talento di cambiare la propria costituzione corporea come uno yo-yo.ha però probabilmenteil proprio ...

