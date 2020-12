DL Ristori, Agenzia Entrate: erogati oltre 9 miliardi fra contributi e ristori (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia delle Entrate ha completato i pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dai quattro Decreti ristori, per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro, cui si aggiungono 6,6 miliardi di euro erogati dall’Agenzia relativi al Decreto Rilancio. Sono partiti inoltre i primi 28mila contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane più turistiche che hanno fatto domanda all’Agenzia. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall’Agenzia delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’delleha completato i pagamenti di tutti iautomatici previsti dai quattro Decreti, per un importo complessivo che supera i 2,3di euro, cui si aggiungono 6,6di eurodall’relativi al Decreto Rilancio. Sono partiti ini primi 28milaa fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane più turistiche che hanno fatto domanda all’. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, ia fondo perduto e idall’delle ...

