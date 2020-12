Di che colore comprare l’auto nel 2021?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I colori delle auto di domani vestiranno una leggera prevalenza di tonalità calde. Un trend già partito lo scorso anno. Tinte di confine, quindi distanti dai colori primari, che desiderano sottolineare la ricerca d’accoglienza e di comfort in atto tra le persone. Certo, accanto ai desaturati, saranno presenti accenti energici dicome il verde acido, il giallo o il blu saturo, fino ad arrivare al rosso con inflessioni anche più violacee. Senza dimenticare l’incombente presenza dei grigi sfumati. Ma dal prossimo anno acquisteranno leggeri toni. L’anteprima digitale del biennale Color Show, evento dedicato ai colori delle auto di domani, organizzato dalla multinazionale americana PPG, è stato lo stimolo per scoprire tutti i trend ma anche le funzioni che ilsvolge nel modo del. Le molte funzioni ...

Ragione e sentimento sono le chiavi della nuova Dacia Sandero 2021.Nel 2008 la prima generazione era una vettura funzionale, ridotta ai minimi termini; oggi l'auto aggiunge l'emozione ai suoi valori (almeno nelle intenzioni di Dacia) e da low cost passa a smart buy.Tanti termini inglesi tipici del marketing, è vero, però Dacia non si è mai nascosta dietro alle parole ma ha lasciato parlare ...Optate per colori accesi per l'auto sportiva. Infine, una corretta scelta del colore dell'auto deve essere influenzata dalla tipologia dell'auto stessa. Per tutti coloro che volessero comprare un'auto sportiva, sono consigliabili colori molto forti o accesi, come il giallo o il rosso.Il colore meno amato al mondo tra quelli censiti è il verde, con appena 1 auto su 100 vestita con questa tinta. Davanti a lui il giallo (2%), marrone (3%), rosso (6%) e blu (7%). Colori auto, la ...