Daniel Radcliffe sul primo bacio di Harry Potter con Cho: «Momento magico? Devo deludervi» Questa sera, 10 Dicembre 2020, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 andrà in onda Harry Potter e l'ordine della Fenice. Il film è tratto dal quinto capitolo della saga nata dalla penna di J. K. Rowling. Il quinto anno a Hogwarts si annuncia carico di sfide difficili. Harry non è mai stato così agitato: Lord Voldemort è tornato. Che cosa succederà ora che "Tu sai chi" è di nuovo in pieno possesso dei suoi terrificanti poteri? Toccherà a Harry organizzare la resistenza, con l'aiuto degli amici di sempre. Tra magiche atmosfere natalizie e primi baci Harry Potter cercherà di riportare la tranquillità nel mondo magico. Proprio sulla versione del maghetto innamorato, Daniel Radcliffe in diverse interviste ha raccontato come si svolse la ...

