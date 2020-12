Atalanta | Gomez risponde alle accuse | “Continuate a parlare Noi facciamo la storia…”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L'ci ha preso gusto e alla sua seconda partecipazione in Champions League, ottiene una straordinaria qualificazione agli ottavi di finale. Secondo posto nel girone dietro solo al Liverpool. Un risultato incredibile che è stato celebrato con il successo sul campo dell'Ajax. La squadra di Gasperini ha risposto al momento che sembrava complicato e che ha visto proprio il mister al centro di diversi rumors su possibili disaccordi con la squadra, in modo particolare il capitano Alejandro Papu.Ed è stato proprio il numero 10 nerazzurro a voler dire la sua con un breve "sfogo" social sulla propria pagina Instagram.: "Continuate a..."caption id="attachment 1063263" align="alignnone" width="698"...

I dubbi di formazione della vigilia vedevano coinvolti Ilicic, Zapata e Pessina. Alla fine CalcioAtalanta è tra i pochi ad azzeccare l’undici Nel confronto tra le probabili formazioni di ieri mattina ...La marcia d'avvicinamento alla sfida contro l'Ajax è stata a dir poco complicata per l'Atalanta. Le voci sulle tensioni all'interno dello spogliatoio, e alla lite con rottura tra Gian Piero Gasperini ...

L’Atalanta era in uno stato di grazia che, oggi, pare improponibile e non per ragioni di natura strettamente tecnica. Quanto avvenuto tra Papu Gomez e il tecnico, Gian Piero Gasperini, ha occupato i social, costretto alla moltiplicazione di commenti tifosi e semplici appassionati. La frattura tra Gasperini e Papu Gomez

Intervista a Percassi su Gasperini. Queste le parole di Percassi che torna anche sulla lite tra Gomez e Gasperini.. Qualificazione? “Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un’Atalanta che rappresenta Bergamo per noi è straordinario”.