Vieste | scherzo “a luci rosse” al Comune | gli hacker macchiano il Natale

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Audio porno al posto delle canzoni natalizie. E una conferenza sul turismo disturbata da scritte volgari. Il vicesindaco: “Non c’è limite alla stupidità”. Foto © PixabayBruttoaldi, quantomeno imbarazzato nello scoprire che le canzoni natalizie diffuse per le strade della cittadina garganica erano state sostituite da inequivocabili audio porno. Un attaccosecondo il vicesindaco. E che, peraltro, non ha riguardato solo le melodie diffuse per allietare il complicato periodo di festività ormai prossimo. A finire nel mirino degli ignoti attacchi, anche una web conference sul turismo nel Gargano. A raccontare la vicenda, sul proprio profilo Facebook, è lo stesso vicesindaco, Rossella Falcone. La quale si è detta estremamente amareggiata che “dei ragazzi si divertano nel ...