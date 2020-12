Venezia, al via l'innalzamento del Mose (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Venezia, 9 DIC - Sono iniziate alle 3 le operazioni di innalzamento delle paratoie del Mose, in vista della massima di marea prevista (125-130 centimetri) per questa mattina a Venezia. Lo confermano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020), 9 DIC - Sono iniziate alle 3 le operazioni didelle paratoie del, in vista della massima di marea prevista (125-130 centimetri) per questa mattina a. Lo confermano ...

Agenzia_Ansa : #Venezia, al via nella notte l'innalzamento del #Mose - comunevenezia : #NatalediLuce #Venezia La magia del #Natale illumina il Ponte di Rialto. In corso le prove dello spettacolo di luc… - nadiag107_nadia : RT @Agenzia_Ansa: #Venezia, al via nella notte l'innalzamento del #Mose - Rosyfree74 : RT @Virus1979C: Maltempo, Venezia sott'acqua: polemiche sul Mose. Il procuratore di San Marco: 'Situazione drammatica'. - bizcommunityit : Venezia, al via l'innalzamento del Mose - Ultima Ora -