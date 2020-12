“Troppo meridionale” | così Barbara D’Urso fu costretta a prendere una decisione incredibile

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)quando ha tentanto la strada del successo è stata messa davanti a unamolto difficile, che è andata a toccare direttamente le sue origini., Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Era molto giovanequando ha lasciato tutto quello che conosceva per cercare il successo a Milano. Proprio qui è stata messa davanti a una scelta molto difficile, che l’ha portata a un momento di out out. Per inseguire il suo sogno per ben quattro anni non rivolse la parola al padre, contrario a questa scelta e molto severo nella sua educazione. La prima tappa difu Telemilano 58. Propri qui venne messa davanti a una scelta molto importante, decisiva per la sua carriera, ...