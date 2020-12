Sud, da Intesa Sanpaolo accompagnamento professionale per studentesse universitarie Stem (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Con l'obiettivo di accendere il faro sulla tematica del lavoro femminile, soprattutto al Sud, una questione presente da tempo ed emersa con maggiore evidenza nell'attuale situazione, Intesa Sanpaolo promuove oggi un incontro, visibile in streaming sul sito del gruppo, dal titolo 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio'. All'evento interverranno, tra gli altri, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, la Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, Paola Angeletti e il presidente della Fondazione Ortygia Business School, Lucrezia Reichlin. L'incontro trae spunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Con l'obiettivo di accendere il faro sulla tematica del lavoro femminile, soprattutto al Sud, una questione presente da tempo ed emersa con maggiore evidenza nell'attuale situazione,promuove oggi un incontro, visibile in streaming sul sito del gruppo, dal titolo 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia. Consapevolezza e valorizzazione del talento femminile per supportare la crescita economica e sociale del territorio'. All'evento interverranno, tra gli altri, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, la Chief Operating Officer di, Paola Angeletti e il presidente della Fondazione Ortygia Business School, Lucrezia Reichlin. L'incontro trae spunto ...

