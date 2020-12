"Spalancate tutto per 5 minuti". Come difendersi davvero dal Covid (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Federico Garau "Dall’inizio dell’epidemia ripeto che l’intervento prioritario, per ridurre il rischio negli ambienti indoor, è la ventilazione", spiega il dottor Giorgio Buonanno In tempi di pandemia da Covid-19 diviene quanto mai fondamentale favorire il ricambio d'aria all'interno degli spazi chiusi per ridurre la circolazione del virus. Si tratta di una buona abitudine già mantenuta da molte famiglie, ma che ora risulta essere un'alleata importante per limitare i contagi, specie fra le mura domestiche. A dare questo consiglio è proprio l'Istituto superiore di sanità (Iss), che spiega Come purtroppo le abitazioni siano diventate uno dei luoghi principali in cui si verificano focolai. Un valido aiuto potrebbe essere proprio quello di riciclare l'aria e ventilare spesso le stanze di casa."Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Federico Garau "Dall’inizio dell’epidemia ripeto che l’intervento prioritario, per ridurre il rischio negli ambienti indoor, è la ventilazione", spiega il dottor Giorgio Buonanno In tempi di pandemia da-19 diviene quanto mai fondamentale favorire il ricambio d'aria all'interno degli spazi chiusi per ridurre la circolazione del virus. Si tratta di una buona abitudine già mantenuta da molte famiglie, ma che ora risulta essere un'alleata importante per limitare i contagi, specie fra le mura domestiche. A dare questo consiglio è proprio l'Istituto superiore di sanità (Iss), che spiegapurtroppo le abitazioni siano diventate uno dei luoghi principali in cui si verificano focolai. Un valido aiuto potrebbe essere proprio quello di riciclare l'aria e ventilare spesso le stanze di casa."Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa ...

Il capitale - umano, sociale, culturale - di un’altra stagione per Milano siamo noi. Perché vedere Milano, così laboriosa e aperta, improvvisamente paralizzata e chiusa, ci spaventava ...

Giorgia Meloni pronta a mettere i bastoni tra le ruote al governo. La promessa arriva dritta dritta su Twitter dove la leader di Fratelli ...

