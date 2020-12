Schiarita in Ue sul Recovery Fund. La Polonia annuncia: «Trovato un compromesso con Ungheria e Germania» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Polonia e Ungheria hanno Trovato un compromesso con la Germania per sbloccare il Recovery Fund e il bilancio Ue 2021-2027, finora tenuti in ostaggio dalla minaccia di veto di Varsavia e Budapest, contrarie a vincolare l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto. A dirlo è il vice premier polacco Jaroslaw Gowin citato dall’agenzia Bloomberg. «Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino. Credo che l’accordo possa essere esteso agli altri Stati membri» entro la fine del Consiglio europeo, l’11 dicembre, ha detto Gowin ai giornalisti. «L’accordo è possibile» «L’accordo è possibile a condizione che saranno soddisfatte le aspettative polacche. L’intenzione del governo polacco è quella di arrivare a un compromesso», ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020)hannouncon laper sbloccare ile il bilancio Ue 2021-2027, finora tenuti in ostaggio dalla minaccia di veto di Varsavia e Budapest, contrarie a vincolare l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto. A dirlo è il vice premier polacco Jaroslaw Gowin citato dall’agenzia Bloomberg. «Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino. Credo che l’accordo possa essere esteso agli altri Stati membri» entro la fine del Consiglio europeo, l’11 dicembre, ha detto Gowin ai giornalisti. «L’accordo è possibile» «L’accordo è possibile a condizione che saranno soddisfatte le aspettative polacche. L’intenzione del governo polacco è quella di arrivare a un», ha ...

Prosegue il maltempo sull’Italia, con poche fasi asciutte alternate a momenti più piovosi. Nell’ultima parte della settimana sono attese nuove precipitazioni accompagnate anche dal rischio di rovesci ...

Una serie di fronti perturbati nord atlantici continueranno a scendere verso l'Italia e San Marino, dove nuvole e deboli piogge insisteranno fino a sabato ...

Prosegue il maltempo sull’Italia, con poche fasi asciutte alternate a momenti più piovosi. Nell’ultima parte della settimana sono attese nuove precipitazioni accompagnate anche dal rischio di rovesci ...Una serie di fronti perturbati nord atlantici continueranno a scendere verso l'Italia e San Marino, dove nuvole e deboli piogge insisteranno fino a sabato ...