PSG-Basaksehir | dopo le polemiche si gioca

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quali scelte hanno fatto i tecnici? 5-3-2 per i padroni di casa. Navas tra i pali e folta linea di difesa con Florenzi e Bakker sulle fasce e i centrali Marquinhos, Pereira e Kimpembe. Centrocampo con Verratti, Paredes e Rafinha. In avanti Mbappè e Neymar. Rispondono i turchi con il 4-3-3. Gunok in porta. Difesa con Rafael, Ponck, Topal e Kaldirim. In mezzo al campo Ozcan, Tekdemir e Kahveci. Tridente con Gulbrandsen, Crivelli e Turuc. Arbitra PSG-un nuovo arbitrol’episodio triste di ieri sera: Danny Makkelie. PSG-: si riparte dal 13? Prima del fischio d’inizio c’è spazio per un’iniziativa contro il razzismo. Infatti sia la terna arbitrale che itori entrano in campo con una maglia con su scritto: “No to racism”. Il match poi riparte da dove si era interrotto e i turchi ...