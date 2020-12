Omicidio di Ancona | ipotesi movente passionale | chi è l’assassino

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il responsabile dell’di Michele Martedì in via Maggini, ad, è un 26enne coetaneo della vittima, Mattia Rossetti. Prima del delitto ha pubblicato sui social un video delirante. Il brutaleavvenuto verso le 12 di ieri, martedì 8 dicembre, tra i palazzi di via Maggini adha lasciato sgomenta tutta la città. Michele Martedì, parrucchiere anconetano di 26 anni, è stato ammazzato con almeno 9 coltellate dal suo amico ed ex compagno di scuola Mattia Rossetti.è stato braccato mentre tentava di rifugiarsi a casa sua, poco distante dal luogo del delitto, ed è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa divolontario aggravato. “Mi dovevo vendicare, volevo regolare i conti con lui”, avrebbe rivelato il killer ancora sporco ...

Il responsabile dell'omicidio di Michele Martedì in via Maggini, ad Ancona, è un 26enne coetaneo della vittima, Mattia Rossetti.Ieri 8 dicembre un giovane di 26 anni è stato accoltellato e ucciso in strada ad Ancona, in via Maggini nel quartiere del Pinocchio. Sul posto 118, Croce Gialla, carabinieri e polizia. I carabinieri h ...