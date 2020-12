Natale, Faq Dpcm: ricongiungimenti, deroghe, seconde case, anziani. Gli aggiornamenti del governo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo Dpcm, il governo ha aggiornato oggi le Faq, aggiungendo ulteriori chiarimenti sui temi caldi. In particolare, sono stati chiariti alcuni aspetti che riguardano gli spostamenti, il partner e le... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo, ilha aggiornato oggi le Faq, aggiungendo ulteriori chiarimenti sui temi caldi. In particolare, sono stati chiariti alcuni aspetti che riguardano gli spostamenti, il partner e le...

MarcoAcco68 : RT @LaNotiziaTweet: Palazzo Chigi pubblica le #Faq sulle misure per le festività. Ecco tutto quello che c’è da sapere su restrizioni, date… - iside50 : Spostamenti, quarantena, centri commerciali: il Dpcm di Natale- - GiaPettinelli : Spostamenti durante il Natale, cosa si può fare e cosa no - Rosy10111 : Quindi devo decidere se passare il Natale con mia madre, non autosufficiente, o con il mio partner. Come siete umani #dpcm #faq - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Faq del Dpcm di Natale: durante le festività spostamenti e turismo solo nelle aree gialle -