Mes: Conte, 'riconsiderare in modo radicale struttura e funzione' (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "L'Italia, nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Unione europea, si farà promotrice di una proposta innovatrice che porti a superare la sua natura di accordo intergovernativo, legato a un paradigma che ritengo ormai obsoleto rispetto alle sfide che abbiamo davanti. L'obiettivo - illustra Conte - è quello di integrare il 'nuovo' Mes nel quadro dell'intera architettura europea, anche al fine di assicurare un maggior raccordo con le Istituzioni dell'Unione, che certamente offrono maggiori garanzie di trasparenza e di democraticità". "Il modello al quale ispirarsi nel costruire, a livello europeo, gli strumenti di politica economica del futuro è certamente Next Generation EU, che auspico fortemente - lo ribadirò in tutte le sedi, formali e informali, di confronto con gli altri leader europei - possa diventare 'strutturale'".

