Mes, comunicazioni di Conte alla Camera. La diretta streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A partire dalle 9 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà alla Camera dei deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 incentrato sulla riforma del Mes. Dopo giorni di fibrillazioni, la maggioranza sembra aver trovato un equilibrio sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. A seguire le comunicazioni di Conte, il voto dell'Aula e successivamente, nel pomeriggio, il premier si sposterà al Senato per le comunicazioni e il successivo voto dell'Aula.

