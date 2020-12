Mes: Calenda, 'se Iv fa sul serio voti risoluzione Azione-Più Europa' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia Viva fa sul serio può votare la nostra, altrimenti dopo tanti strepiti, tarallucci e vino. As usual". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "e Piùnon voteranno ladella maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia Viva fa sulpuò votare la nostra, altrimenti dopo tanti strepiti, tarallucci e vino. As usual". Così il leader di, Carlo, su Twitter.

rimmon1971 : RT @bendellavedova: .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena di d… - TV7Benevento : Mes: Calenda, 'se Iv fa sul serio voti risoluzione Azione-Più Europa'... - Piu_Europa : RT @bendellavedova: .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena di d… - bendellavedova : .@Piu_Europa e @Azione_it non voteranno la risoluzione di maggioranza sul #mes, reticente, contraddittoria e piena… - GESTORE_AWP : RT @Piu_Europa: #MES: leggi la nota di @bendellavedova e @CarloCalenda -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Calenda Mes: Calenda, 'se Iv fa sul serio voti risoluzione Azione-Più Europa' Il Tempo Mes: Calenda, ‘se Iv fa sul serio voti risoluzione Azione-Più Europa’

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia Viva fa sul serio può votare la nostra, ...

Mes: Calenda-Della Vedova, 'risoluzione maggioranza reticente, ci asteniamo'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "A furia di compromessi al ribasso, la maggioranza finirà solo per perdere tempo e far perdere all'Italia la straordinaria occasione del 'Next Generation Eu'. Un governo sen ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia Viva fa sul serio può votare la nostra, ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "A furia di compromessi al ribasso, la maggioranza finirà solo per perdere tempo e far perdere all'Italia la straordinaria occasione del 'Next Generation Eu'. Un governo sen ...