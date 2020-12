L’impennata nel settore della DeFi spinge il valore Compound (COMP) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il token di governance del colosso della finanza decentralizzata (DeFi), COMPound (COMP), è aumentato di valore poiché il più ampio mercato delle criptovalute sta subendo una fase correttiva. Un recente rapporto mostra che il recente crollo del mercato delle criptovalute non ha influenzato in alcun modo il token COMP. Allo stato attuale, il token è cresciuto del 56% mentre la crescita della DeFi raggiunge i $14,4 miliardi nell’ultima settimana. Esperti e analisti crypto indicano diversi potenziali motivi per cui il token COMP è salito a questo livello. Uno dei motivi è l’insolita dinamica di mercato sulle borse dei futures, poiché il tasso di finanziamento di COMP è negativo. Un ... Leggi su invezz (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il token di governance del colossofinanza decentralizzata (),), è aumentato dipoiché il più ampio mercato delle criptovalute sta subendo una fase correttiva. Un recente rapporto mostra che il recente crollo del mercato delle criptovalute non ha influenzato in alcun modo il token. Allo stato attuale, il token è cresciuto del 56% mentre la crescitaraggiunge i $14,4 miliardi nell’ultima settimana. Esperti e analisti crypto indicano diversi potenziali motivi per cui il tokenè salito a questo livello. Uno dei motivi è l’insolita dinamica di mercato sulle borse dei futures, poiché il tasso di finanziamento diè negativo. Un ...

peakyloushelby : RT @J3an_Tonic: Stefania insospettita per l’impennata nel numero di voti al televoto. Sapessi Stefy, sapessi #GFVIP - aquiver_effe : RT @J3an_Tonic: Stefania insospettita per l’impennata nel numero di voti al televoto. Sapessi Stefy, sapessi #GFVIP - J3an_Tonic : Stefania insospettita per l’impennata nel numero di voti al televoto. Sapessi Stefy, sapessi #GFVIP - mariamacina : Distratto dal gioco dei colori, dalle zone rosse, arancioni e gialle (“Da metà dicembre l’Italia sarà gialla”), il… - emanuelarasi : RT @5GItaly: Stefano Rizzi, Country Manager, @GlobalBlueGroup ' L'e-commerce nel settore retail ha avuto una forte impennata' #5GItaly2020… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impennata nel Antonella Clerici, le ricette di "E' sempre mezzogiorno" in un libro | Intervista | Cook Corriere della Sera